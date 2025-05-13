الخارجية ترحب بالإدانات الصادرة من الدول والمنظمات للعدوان الخارجي الذي تتعرض له البلاد

الخرطوم: السوداني

رحبت وزارة الخارجية بالإدانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية للعدوان الخارجي الذي تتعرض له البلاد عن طريق الهجمات الجوية ضد المرافق المدنية الحيوية، والمطارات والموانئ التي تمثل شريان الحياة للمواطنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنها رصدت بتقدير ما أبرزته بعض البيانات أنّ تلك الهجمات تنطوي على بُعد خارجي واضح كما أشار إلى ذلك بيان الاتحاد الأوروبي.

وأشادت الوزارة بالموقف القوي الذي عبرت منظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، والتي تختص أساساً بقضايا الأمن بالمنطقة، وكذلك بيان الولايات المتحدة الأمريكية.