أخذ الحيطة والحذر وعدم السفر إلى طرابلس.. السفارة السودانية في ليبيا تنصح أفراد الجالية

طرابلس: السوداني

نصحت سفارة جمهورية السودان في طرابلس في ظل التوتر الذي تشهده العاصمة طرابلس، جميع أفراد الجالية السودانية بمختلف مناطق العاصمة طرابلس، ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم، وعدم الخروج.

ودعت السفارة فى بيان لها، توخِّي الحيطة والحذر، حفاظاً على سلامتهم، وتجنب السفر من وإلى العاصمة طرابلس لحين هدوء الأوضاع الأمنية واستتباب الأمن.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ الأمس، توتراً أمنياً، وأفادت وسائل إعلام ليبية، باندلاع اشتباكات وتحركات عسكرية داخل العاصمة وتوقف لحركة الطيران في مطار طرابلس.

وذكرت وسائل الإعلام، أن حركة الطيران توقفت في مطار طرابلس بعد مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي. لافتةً إلى أنّ هناك اشتباكات وتحركات عسكرية داخل العاصمة طرابلس.

وأعلنت جامعة طرابلس الليبية، تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري في جميع الكليات حتى إشعار آخر.

‌‏كما أعلن مركز طب الطوارئ في طرابلس، حالة طوارئ طبية في العاصمة الليبية.