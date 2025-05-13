فى أول مهامه الخارجية.. رئيس الوزراء يقود وفد السودان لقمة بغداد

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن رئيس الوزراء المكلف السفير دفع الله الحاج علي، سيقود وفد السودان للمشاركة فى القمة العربية العادية بالعاصمة العراقية بغداد السبت المقبل السابع عشر من مايو الجاري. وحتى الآن لم يصل دفع الله من السعودية لاستلام منصبه.

ويشارك وزير الخارجية المكلف السفير عمر صديق ــ الذي لا يزال بالعاصمة بكين، في أعمال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في بغداد في الخامس عشر من مايو الجارى.

ويخلو جدول قمة بغداد ــ والتي تحمل الرقم الرابع والثلاثين لجامعة العربية، من اي “اجندة تتعلق بالحرب السودانية وتداعياتها”، وبعد قطع السودان علاقاته مع الإمارات واعتبارها دولة عدوان.

ووفقاً لما أعلنته الحكومة العراقية، فإن ملفات القمة تتعلق بالأمن القومي العربي والتحديات السياسية الإقليمية، إضافةً إلى قضايا التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والتكامل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

والخميس، طالب السودان وعبر خطابات رسمية، كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية الأخرى والإقليمية إلى عقد اجتماعات طارئة لبحث العدوان الإماراتي على السودان.

وتأتي هذه المطالب، عقب هجمات بصواريخ متطورة ــ ولا تزال مستمرة، استهدفت أهم المنشآت الحيوية من مستودعات الوقود ومطار بورتسودان الدولى وميناء السودان الرئيسي.

وفي وقت سابق، قال مساعد الجامعة العربية السفير حسام زكي، إنّ جهوداً على مستوى الجامعة وأخرى ثنائية، فشلت حتى الآن في تسوية الأزمة بين السودان والإمارات.

والثلاثاء الماضي، أعلن السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وإعلانها “دولة عدوان”.