الرئيس الأميركي ترامب يصل السعودية في أول زيارة رسمية خارجية في ولايته الثانية  

دونالد ترامب يعلن تعليق العقوبات على سوريا بعد طلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

متابعات: السوداني

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بمطار الملك خالد الدولي. في أول زيارة رسمية خارجية لترامب في ولايته الثانية.

وعقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مباحثات مع الرئيس الأميركي ترامب، الذي أقيمت له مراسم استقبال رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

وحطت الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» في الرياض، رافقتها مقاتلات «اف-15» سعودية قبيل هبوطها، وأثناء نزوله عزفت الأبواق، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بقدومه.

ورحَّب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، بالزيارة، متمنياً أن تسهم في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة.

ووصف الرئيس الأميركي زيارته للمنطقة بالتاريخية، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى الرياض.

وكرر ترامب ما بدأه في ولايته الأولى، عندما افتتح جولاته الخارجية بزيارة إلى السعودية في الشهر ذاته من عام 2017، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات هامة بين البلدين.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال إحاطة صحافية، الجمعة، إن الرئيس ترامب يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه بعد 8 سنوات سيعود ليؤكّد على رؤيته المتواصلة لشرق أوسط مزدهر وناجح، حيث تقيم الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط علاقات تعاون، يتم فيها هزيمة التطرف ليحل محله التبادل الثقافي والتجاري.

وبحسب البيت الأبيض، سيكون برنامج زيارة الرئيس الأميركي مليء بالاجتماعات الثنائية ومع رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.