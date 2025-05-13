صحة الخرطوم تعلن رسمياً التشغيل الدائم لمستشفى حاج الصافي ببحري

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، التشغيل الدائم لمستشفى حاج الصافي ببحري لتوفير الخدمات الصحية للمواطن إلى جانب تدشين خدمة المياه من البئر التي أسهمت في تشغيلها منظمة السقيا الخيرية لتغطية احتياجات المستشفى من المياه والأحياء السكنية المجاورة لها.

واعتبر وزير الصحة ولاية الخرطوم د. فتح الرحمن محمد الأمين أنّ اليوم مشهود بعودة مستشفى حاج الصافي للخدمة، وعزا ذلك لانتصار القطاع الصحي ممثلا في الجيش الأبيض الذي ظل يعمل خلف الجيش الأخضر أينما تمكن من دحر المليشيا المتمردة.

لافتاً النظر إلى أن وزارته دأبت منذ اندلاع حرب الكرامة على توفير الخدمات لكل المواطنين على مستوى المستشفيات التخصصية والعامة وعلى مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثمناً مجهودات المدير العام للمستشفى لكونه آثر البقاء في السودان وتولى إدارة المستشفى ووفر كل المعينات اللازمة من خدمات الكهرباء والمياه والصيانة والتأهيل دون تدخل من وزارة الصحة عدا القليل من المعينات.

وبشّـر أهل بحري بدخول المستشفى للخدمة، مناشداً الكوادر الصحية بالعودة لمباشرة العمل.

وأكد د. إدريس عبد الله المدير العام لمستشفى حاج الصافي على جاهزية المستشفى للعمل وتوفر خدمات المياه والكهرباء قبل توفير الخدمات الطبية.

واوضح د. إدريس خلال الجولة الواسعة التي أجراها مرافقاً لوزير الصحة ولاية الخرطوم لكافة الأقسام التي تم تشغيلها بالمستشفى بحضور د. السمؤال حاج عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل ود. هشام عبد الله مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية ولفيف من الأجهزة الأمنية والمدنية بالمحلية، جاهزية المعمل والكوادر العاملة بالمستشفى لتشغيل واستقبال المرضى كمرحلة أولى للحالات الطارئة مع التنويم لمدة (24) ساعة.

وأشار إلى أن الشهر المقبل تبدأ المرحلة الثانية بتشغيل العمليات الجراحية وقسم النساء والتوليد، ونبه إلى أنه قبل أسبوعين بدأ التشغيل التجريبي للمستشفى والذي كشف عن ارتفاع في مستوى تردد المرضى، مما يشير إلى حاجتهم الماسة للخدمات الصحية.