حملة كبرى لضبط الوجود الأجنبي بمحلية شرق النيل

الخرطوم: السوداني

نفذت قوات مشتركة من شرطة محلية شرق النيل ودائرة مراقبة الأجانب وضبط الهجرة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، حملة أمنية واسعة استهدفت الوجود الأجنبي غير المشروع في عددٍ من المناطق بمحلية شرق النيل.

وشملت الحملة، مناطق الجريف شرق، حي الهدى، حي القبة، حي النصر بالحاج يوسف، المايقوما وحلة كوكو.

وأسفرت الحملة، بحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة، عن ضبط (87) أجنبياً من جنسيات مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.