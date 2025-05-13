الإعدام شنقاً لمتعاونين مع الدعم السريع بولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدني برئاسة مولانا د. يوسف آدم عثمان بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان (م.أ.د) يبلغ من العمر (32) عاماً، وذلك لتعاونه مع الدعم السريع في ارتكاز كمبو العامة بمنطقة أبو قوتة.

وفي سياق متصل، أصدرت ذات المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك في الدعوى الجنائية على المدان (خ.ع) يبلغ من العمر (39) عاماً، وذلك بتعاونه مع الدعم السريع، إذ كان يتقلد منصب رئيس قسم ود راوة فيما مثل الاتهام إنابة عن النائب العام مولانا الرشيد جعفر، كما مثل الدفاع محامو العون القانوني.