حاكم دارفور: لقّنا المليشيا درساً لن ينسوه اليوم في الخوي وحوّلناهم من أشاوس إلى (وساوس)

بورتسودان: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور القائد مني أركو مناوي لـ(السوداني)، إن المليشيا دفعت بكل عتادها الحربي ومعظم قواتها إلى منطقة الخوي، من أجل قطع الطريق أمام الجيش والقوات المشتركة؛ من التقدم إلى دارفور والفاشر، ولفتح الطريق لقواتها في الغرب للزحف نحو أم درمان، وتحجيم متحركات الدولة السودانية.

وأوضح مناوي أنّ الأبطال قاموا صباح اليوم بتلقين (الأشاوس) درساً قاسياً في الصمود والبسالـة وحوّلوهم الى (الوساوس) إذ لم يبقَ منهم أحدٌ.

وأضاف: “كان (الوساوس) قد حاولوا استرداد كرامتهم المهانة في الخوي بعد أن استجمعوا بعض احتياطيهم من المُدبرين ليكون درس اليوم أكثر قساوةً من درس الأمس”.

ومضى في القول: “نحن لا يعجبنا الموت لأبطالنا البواسل، لكن من أراد الحق لأهله ووطنه يسعى لنصرة ضحاياه في زمزم والفاشر والجنينة ونيالا وكريندق وكلدينق وحي الجبل وود النورة في الجزيرة كلها، وفي البطانة والخرطوم، ويضطر لدفع روحه مهراً لسحق المليشيا وكما قال الشاعر: فإما حياة تسُر الصديق وإما مماةٌ يغيظ العِدا”.

مؤكداً أن انتصار الأبطال اليوم في الخوي يعد م مُعجزة، يحتفل بها أطفال الفاشر الآن.