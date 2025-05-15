السجن ٦ سنوات لمتهم بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي المامون الخواض، حكماً بالسجن ٦ سنوات والغرامة مبلغ مليون جنيه ومصادرة الهاتف المعروض للمتهم ا / ع / ا/ أ.

ووجهت المحكمة للمتهم اتهاماً بإثارة الحرب ضد الدولة والمادة ٢٠ أ من قانون المخدرات لسنة ١٩٩٤م .

وتم القبض على المتهم بواسطة قوات العمل الخاص التابع لشعبة استخبارات منطقة البحر الأحمر العسكرية وتمت إحالته للخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني،

وبعد تفتيش هاتفه وُجدت رسائل تؤيد وتمجد المليشيا المتمردة منها صورة وهو يرتدي زي المليشيا المتمردة وقام بإرسالها لأصدقائه، وكان يجتمع مع أفراد المليشيا في الحاج يوسف ويعمل في ارتكاز الشهيد.

وقد سجل المتهم إقراراً قضائياً بذلك، وكان ذلك بحضور ه‍يئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات وبحضور دفاع المتهم.