بسم الله الرحمن الرحيم

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ). صدق الله العظيم

ناشر صحيفة (السوداني) ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وأسرة الصحيفة، يحتسبون عند الله تعالى

المرحوم: عمر الفاروق ميرغني

الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، بالدمام السعودية.

الراحل شقيق الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار)، والصحفي علي ميرغني.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)