وزير التنمية العمرانية صلاح ولي: الأبطال لا يقهرون والمرتزقة إلى زوال وساعة الخلاص قد دنت

بورتسودان: السوداني

تقدم وزير التنمية العمرانية، نائب رئيس تجمع قوى تحرير السودان، صلاح ولي، بالتهاني الحارة للشعب السوداني بعد الانتصارات الكاسحة التي سجلتها القوات المسلحة والقوى المشتركة والقوة المساندة لها، وقال: “الانتصار الساحق لقواتنا ما كان له أن يتحقق لولا عزائم المقاتلين البواسل واستعدادهم الكامل لدحر المرتزقة وجاهزيتهم للتضحية والفداء”.

واوضح أن البطولة التي واجهت بها الأبطال للمرتزقة في الخوي ستكون درساً قاسياً لهم لن ينسوه في القريب العاجل.

وأضاف: “قواتنا جاهزة ومتماسكة وتعد عدتها لتدمير المليشيا ومرتزقتها ووضعهم أسفل سافلين وقد آن لهم أن يتعلموا من درس اليوم ان الابطال لا يقهرون وان المرتزقة إلى زوال وساعة الخلاص قد دنت لتحرير كل شبر من اراضي السودان”.