المليشيا تجلي جرحاها إلى غبيش وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية وتواصل الهروب

غرب كردفان: زهير هاشم

أفادت مصادر ميدانية بأنّ مليشيا الدعم السريع شرعت في إجلاء جرحاها من مناطق القتال بمدينة النهود باستخدام شاحنات استولت عليها في وقت سابق، حيث وصلت أربع شاحنات محملة بالمصابين إلى مستشفى مدينة غبيش بولاية غرب كردفان الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً غربي مدينة النهود.

وقال شهود عيان، إنّ أعداد الجرحى الذين تم نقلهم عبر تلك الشاحنات يقدر بالمئات، بينما أوضحت مصادر متطابقة أن المليشيا أجبرت كوادر طبية محلية على معالجة المصابين وإجراء عمليات جراحية في ظروف بالغة التعقيد داخل مستشفى يفتقر إلى أبسط المستلزمات؛ بما في ذلك لاصق الجروح.

وأشارت المعلومات إلى أن قيادة المليشيا أصدرت أوامر لعناصرها في مدينة غبيش بالتحرك للمشاركة في المعارك المرتقبة بمدينة النهود والتي تُحظى بترقب واسع في أوساط الشارع السوداني، إلا أن العديد من عناصر المليشيا رفضوا الامتثال وفضلوا الفرار إلى القرى والمناطق الريفية المجاورة، نسبة لتراجع الروح القتالية لديهم أمام التقدم الميداني لقوات الجيش والقوة المشتركة.

في سياق متصل، أكدت مصادر ان عناصر المليشيا المتبقية في النهود انسحبت بأعداد كبيرة باتجاه مدينة غبيش التي تعد أقرب نقطة إلى مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، حيث ما يزال الطريق مفتوحاً أمامهم لمزيد من الهروب.