والي الخرطوم يتفقد محطات الكهرباء التي قصفتها المليشيا.. والفرق الفنية تشرع فوراً في إصلاح الأعطال

أم درمان: السوداني

قصفت المليشيا المتمردة مساء أمس، محطات الكهرباء التحويلية بكرري وأمبدة، ووقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، على الأضرار التي لحقت بهذه المحطات وهي محطة المرخيات غرب أمبدة ومحطة ود البخيت بكرري ومحطة المهدية التي كانت تغذي مدينة أم درمان والخرطوم بحري.

وقال إعلام ولاية الخرطوم: “أسفر الاستهداف عن خروج المحطات من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن الولاية، ما أدى إلى شلل كبير في الخدمات الأساسية المرتبطة بالكهرباء مثل المياه والمستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية، مما يفاقم من معاناة المواطن الناتج عن الاعتداء الممنهج من المليشيا المتمردة على المنشآت الاستراتيجية المستمر بهدف تعطيل الخدمات بعد أن فشلت المليشيا في المواجهة المباشرة مع القوات المسلحة فلجأت لتخريب ما تبقى من بنى تحتية في محاولة لشل الحياة اليومية وتعميق الأزمة الإنسانية في الولاية”.

من جانبه، شدد الوالي على أهمية التنسيق المحكم بين الجهات المختصة والتي تضم القوات النظامية وأجهزة الطوارئ ومهندسي الكهرباء لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وقال المهندس إبراهيم محمد آدم مدير قطاع نقل الكهرباء بولاية الخرطوم، إنّ ما حدث سيمثل تحدياً كبيراً في توفير الإمداد الكهربائي، خاصةً وأنه يرتبط بشكل مباشر بإمداد المياه والخدمات الطبية، إلا أن الفرق الفنية بدأت فوراً في العمل على إصلاح الأعطال بالتنسيق مع إدارة كهرباء سد مروي.