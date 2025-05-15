مليشيا الدعم السريع تقصف مستشفى السلاح الطبي بالأبيض وتوقع قتلى وجرحى من المرضى المدنيين

كتب: زهير هاشم

قصفت ميليشيا الدعم السريع، مستشفى السلاح الطبي بمدينة الأبيض، ما أسفر عن سقوط اربعة قتلى واكثر من (60) جريحا في حصيلة اولية جميعهم من المرضى المدنيين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المستشفى وفقا لمصادر طبية وشهود عيان.

وافادت التقارير بوصول المصابين إلى مستشفى الابيض التعليمي بينما نقل عدد آخر إلى مستشفى الضمان الاجتماعي لتلقي الرعاية الطبية.

وتشير المعطيات الميدانية الى ان القصف تم بواسطة مسيرة استراتيجية تتبع لمليشيا الدعم السريع وكانت المليشيا ذاتها قد استهدفت في وقت سابق السجن المركزي بمدينة الابيض مما اسفر عن مصرع اكثر من خمسة وعشرين نزيلاً.