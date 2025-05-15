انخفاض طفيف لمعدل التضخم ويسجل 156%

كتبت: ابتهاج متوكل

انخفض معدل التضخم لشهر أبريل 156.32%، بحسب البيان الصحفي اليوم الخميس للجهاز المركزي للإحصاء.

يذكر أن معدل التضخم بلغ في مارس المنصرم نسبة 173.70%

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 436396.53 نقطة لشهر أبريل مقارنة مع 441121.28 نقطة في شهر مارس 2025م، بانخفاض بلغ 4724.75 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ (1.07).

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات 169554.35 لشهر ابريل 2025م نقطة مقارنة مع 163924.76 نقطة في مارس 2025م بارتفاع بلغ 5629.59 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.43%.