الجيش يسيطر على قرية أم دحيليب الاستراتيجية بجنوب كردفان بعد معارك عنيفة

كتب: زهير هاشم

قالت مصادر ميدانية، إن القوات المسلحة استعادت السيطرة على قرية أم دحيليب الاستراتيجية، بمحافظة كالوقي، بولاية جنوب كردفان بعد معارك ضارية ضد قوات مليشيا الدعم والحركة الشعبية جناح الحلو.

وقالت مصادر عسكرية إن العملية انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم وأسفرت عن تحرير القرية التي تقع شرق منطقة كاودا المعقل الرئيسي لقوات عبد العزيز الحلو وتعد ذات أهمية جغرافية وعسكرية كبيرة في محور العمليات بجنوب كردفان.

وأكد شهود عيان أن المعارك شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة الثقيلة وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، فيما باشرت وحدات الجيش عمليات تمشيط في محيط القرية لتأمينها من أي هجمات مضادة.