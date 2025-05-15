وزراء الخارجية العرب يعلنون تضامنهم مع السودان وشعبه لحماية سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه

متابعات: السوداني

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، بند دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، الذي تضمن التأكيد على التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أرضه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية والحيلولة دون انهيارها.

وأكد المجلس أن أمن السودان جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية دور الجامعة العربية في الدفاع عن وحدة جميع الدول الأعضاء وسلامتها واستقرارها. كما دعا جميع الدول العربية والمنظمات العربية لتقديم الدعم الإنساني والتنموي.

وعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، للتحضير للقمتين العربية والاقتصادية المزمع عقدهما يوم السبت القادم بالعاصمة العراقية بغداد.

وترأس وفد السودان وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل.

وأوضح السفير حسين الأمين، أن الاجتماع أمّن على التضامن الكامل مع السودان حكومة وشعباً. مضيفاً أنه أحاط وزراء الخارجية العرب على حقيقة الأوضاع في البلاد والجهود الإنسانية والتنموية المبذولة لتعزيز الاستجابة تجاه مختلف التحديات الراهنة.

وأعرب الوكيل عن تقدير السودان للمواقف العربية الداعمة والمتواصلة، وأكد أن السودان يحرص دوماً على تعزيز الانخراط مع الجامعة العربية ومؤسساتها المختلفة، سيما في ظل مرحلة إعادة الإعمار التي تستشرفها البلاد.