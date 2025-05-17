الخارجية: الإمارات تبعد أعضاء القنصلية وتحقق معهم  

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية إن السلطات الإماراتية أصدرت في الأيام القليلة الماضية قرارا بإبعاد معظم طاقم القنصلية العامة للسودان بدبي، دون أي أسباب.

وأدان بيان للناطق الرسمي باسم الخارجية اليوم السبت احتجاز السلطات الدبلوماسيين المبعدين، بعد إكمالهم كل إجراءات المغادرة في مطار دبي، لمدة ثماني ساعات، مع اخضاعهم للاستجواب والتجسس علي هواتفهم وأجهزة الحاسوب المحمولة، مما تسبب في تفويت رحلاتهم واضطرارهم لشراء تذاكر جديدة.

واعتبرت سلوك السلطات الإماراتية يمثل انتهاكا جسيما وسافر لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة غير المسبوقة تنطوي على استخفاف بالغ من قبل السلطات الإماراتية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يحتم عليها حماية الدبلوماسيين ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة، والتي هي أساس العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والضمانة التي تمكن الدبلوماسيين والموظفين القنصليين من القيام بمهامهم.

كما تجسد هذه الممارسة الرغبة في إلحاق الضرر بالسودانيين المقيمين في الإمارات على عكس ما تدعيه سلطاتها، بدليل إبعادها للمسؤولين عن الخدمات القنصلية والجوازات والوثائق الشخصية للسودانيين، وانتهاك حقوقهم وخصوصياتهم.