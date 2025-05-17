القائم بأعمال سفارة الصين يؤكد تعزيز التعاون مع السودان

بورتسودان: السوداني

التقى وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الإعيسر، بمكتبه، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى السودان، السفير تشانغ شيانغ خوا.

‎وبحث اللقاء، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها وتعزيزها، خاصة في مجال التعاون الإعلامي.

‎وأعرب السفير تشانغ شيانغ خوا، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن تقدير بلاده للعلاقات التي تربطها بالسودان، مؤكداً استعداد الصين لتعزيز هذا التعاون وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

‎وأضاف: “اتّفقنا على تعزيز التواصل والتبادل في المجال الإعلامي، حتى ٌتكون هناك تغطيةٌ إعلامية مكثفة لكل الأحداث البارزة والمهمة، سواء في الصين أو السودان”.

‎وأعرب عن تقديره لجهود السودان في تحقيق الأمن والسلام في البلاد، مبيناً أن لدى السودان الحكمة في معالجة التحديات ومواجهتها، مؤكداً تقدير بلاده لصمود السودان في ظل هذه التطورات، وتمنياته بأن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء السودان.

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