غرفة طوارئ أبوشوك: استشهاد اكثر من 18 وإصابة 30 آخرين وخروج المركز الصحي عن الخدمة

الخرطوم: السوداني

كشفت غرفة طوارئ معسكر أبوشوك للنازحين بمدينة الفاشر، أن القصف المدفعي المستمر من قبل مليشيا آل دقلو الإرهابيـة على مخيم أبوشوك زاد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية بالمعسكر، علاوةً على الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها معظم سكان المخيم.

وقالت غرفة مخيم أبوشوك إنها رصدت خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من 18 شهيداً، و30 مصاباً بإصابات خطيرة، مشيرة إلى خروج أقسام المركز الصحي والعيادات الخاصة عن الخدمة نسبةً لانعدام الأدوية علاوة على انعدام المواد الغذائية.

وأوضحت الغرفة أنّ عدداً من المطابخ الجماعية الخيرية المعنية بتصنيع الوجبات الغذائية قد توقفت عن العمل بسبب توقف الدعم والمنح، موضحةً في هذا الخصوص أن الغرفة تمتلك مطبخاً واحداً فقط، كان قد تم افتتاحه مؤخراً بدعم من منظمة “موفز” إلا أنه لا يستطيع لوحده تغطية جميع المخيم الذي يضم أعداداً كبيرة من النازحين.

واوضحت أن القصف والجوع والعطش، بجانب المرض يقتل المواطنين بصورة يومية، وأشارت إلى أن الغرفة قد قامت بحصر أكثر من (300) مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل مخيم أبوشوك لا يستطيعون الخروج خوفاً من خطورة الطرق وعدم مقدرتهم المالية على التحرك، مطالبة بضرورة إغاثة أطفال المخيم، والعمل على فتح الممرات الآمنة.