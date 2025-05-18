السعودية تسلم اليوم (60) ماكنية غسيل كُلى لوزارة الصحة الاتحادية

بورتسودان: السوداني

أعلن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن السفارة ستسلم اليوم بمقرها بمجمع الربوة، (60) ماكنية غسيل كُلى لوزارة الصحة الاتحادية، وذلك في اطار برنامج الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح سعادة السفير بن علي أن ذلك يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية في المجال الطبي، وستوزع ماكينات الغسيل وفقاً للاحتياجات حسب التنسيق المشترك مع وزارة الصحة الاتحادية السودانية.

ونوه أنّ الدعم الإنساني الطبي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متواصل، وهناك المزيد من مشاريع المساعدات الطبية.