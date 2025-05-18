وفاة طالب سوداني في الهند أثناء دفاعه عن شرف طالبات سودانيات تحرش بهن مجموعة من الهنود

الهند: السوداني

‏لقي طالب سوداني، مصرعه في الهند، نتيجة لشهامته في الدفاع عن طالبات سودانيات، تحرش بهن مجموعة من الهنود.

ووقعت الحادثة بالقرب من سكن مخصص للطلاب المغتربين في مدينة فاجوارا شمالي الهند.

وبحسب المعلومات الأولية للحادثة، فإن الطالب محمد يوسف، يبلغ 25 عاماً، كان يؤدي صلاة الفجر في جماعة بالمسجد، بصحبة صديقه أحمد نور، وأثناء عودتهم للمنزل كان رفقتهم فتيات سودانيات فاعترضهم 6 هنود حاولوا التحرش بالفتيات جنسياً فقام محمد وأحمد بالدفاع عنهن، لكن الهنود طعنوهم بالسكاكين وعندما شاهد المجرمون الدماء فروا من المكان.

وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن محمد توفي على الفور، فيما يصارع أحمد للنجاة بحياته بعد فقدانه الكثير من الدماء.