تحرير منطقة العطرون الاستراتيجية من قبضة مليشيات الدعم السريع

الفاشر: السوداني

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، عن تحرير منطقة العطرون الاستراتيجية في صحراء شمال دارفور؛ من قبضة مليشيات الدعم السريع.

وقال العقيد، أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة: “جاء هذا الإنجاز العظيم نتيجة عملية عسكرية دقيقة ومنسقة، نفذتها قواتنا بالتعاون مع القوات المسلحة السودانية، حيث تم تكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأوضح العقيد أحمد، أن تحرير العطرون يمثل خطوة حاسمة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، ويعكس التزامهم الراسخ بحماية المدنيين وتأمين الأراضي السودانية، بجانب متابعتهم عن كثب أي تحركات في الحدود الغربية للبلاد.

مؤكداً مواصلة جهودهم لدحر المليشيات وإعادة الأمان إلى كافة ربوع الإقليم، حتى ينعم شعبنا بالسلام والكرامة.