السودان يشارك في منتدى كازان بروسيا

متابعات: السوداني

شارك المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، في منتدى كازان بروسيا، وقدم عرضاً شاملاً عن فرص الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، وأكد جاهزية الشركة السودانية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين الدوليين.

وأشار طاهر إلى الإصلاحات التي نفذتها الشركة في مجالات الحوكمة والشفافية الفنية، إضافةً إلى جهودها في تنظيم القطاع وتعزيز الشراكات مع الجهات الدولية المعنية بالتعدين.

كما أجرى طاهر، عدداً من اللقاءات الجانبية مع وفود رسمية وشركات مهتمة بالتعدين، حيث وجدت عروض السودان تفاعلاً إيجابياً، خاصةً من الجانب الروسي الذي أبدى استعداده لاستئناف المشاريع الفنية المشتركة.

تأتي المشاركة في إطار جهود الشركة لتعزيز التعاون الدولي والترويج الخارجي لفرص الاستثمار في قطاع التعدين بوصفه أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.