جامعة بحري: خسائر الحرب تتجاوز الـ50 مليون دولار

الخرطوم: السوداني

قال مدير جامعة بحري، بروفيسور حاتم رحمة الله محمد أحمد، إن الجامعة تكبّدت خسائر مادية جسيمة جرّاء الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تُقدّر حجم الأضرار بأكثر من 50 مليون دولار.

واستعرض خلال لقاء جمعه بعمداء الكليات ومديري الإدارات والمراكز بالجامعة اليوم، الأضرار التي طالت كافة مجمّعات الجامعة بالخرطوم، بما في ذلك مجمع الطب بالخرطوم٢، مجمع التمريض بالرميلة، مجمع الدراسات العليا والحاسوب بالعمارات، مركز تنمية الموارد البشرية والتعليم المستمر بالصحافة، مبنى إدارة الجامعة ببحري، مجمع كلية ومستشفى البيطرة، ومجمع الكليات بالكدرو.

وشملت الخسائر نهب الأثاثات، الأجهزة، المعدات المعملية، سيارات النقل (بصات، حافلات وبكاسي)، إضافة إلى معامل الحاسوب، الورش، ومزرعة الإنتاج الحيواني والزراعي التي تضم أبقارًا ودواجن وسلالات مستوردة من الماعز والضأن. كما تعرضت البنية التحتية للقاعات والمعامل والمكاتب الإدارية للتدمير الكامل.

وأوضح وكيل الجامعة د. قذافي محمد الحسن، أن هذه الخسائر الفادحة تمثل تحديًا حقيقيًا لمسيرة الجامعة التعليمية والمجتمعية، ما يستوجب تكاتف كافة مكونات المجتمع الجامعي، منسوبي الجامعة، الخريجين، وأبناء مدينة بحري، إضافةً إلى دعم الجهات العليا بالدولة، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وتمكين الجامعة من استعادة دورها الريادي في التعليم وخدمة المجتمع.

وتم تشكيل لجنة لإعادة إعمار جامعة بحري برئاسة السيد مدير الجامعة والسيد وكيل الجامعة عضواً ومقرراً، إضافة إلى أعيان منطقة بحري والخيِّرين من أبناء الوطن.