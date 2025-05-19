القوة المشتركة تنفي إرتكاب إنتهاكات في مناطق غرب كردفان

الخرطوم : السوداني

نفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح ، صحة الإتهامات التي أطلقتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بشأن ارتكابها لإنتهاكات في مناطق كردفان. مؤكدة بأن تلك الإتهامات عارية من الصحة تماماً ، بل تأتي في ظل تقدم القوات في جميع المحاور .

وقالت أن مليشيا الدعم السريع وابواقها ، درجت على إطلاق الشائعات بأن القوة المشتركة قامت بإرتكاب إنتهاكات في مناطق كردفان بعد تلقيها لهزائم متتالية ، ولفشلها العسكري .

وأشارت في بيان اليوم الإثنين ، باسم الناطق الرسمي للقوة المشتركة ، العقيد أحمد حسين مصطفى ، إلي أن المليشيا قد لجأت إلى إطلاق الأكاذيب خاصة بعد تلقيها لهزائم قاسية ، للتغطية على فشلها في القتال ، بغرض إستنفار أبناء تلك المناطق وزجهم في معارك خاسرة .

ولفتت أن الجرائم التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع في أي منطقة تدخلها أصبحت معلومة للشعب السوداني ، وللمجتمع الدولي ، و أن البعض منها وثقوها بأنفسهم ، كما أن المنظمات الدولية تطرقت إلى ذلك في تقارير عديدة يشهدها العالم.

واكدت القوة المشتركة ، أن معركتها ليست ضد أي مواطن سوداني ، ولا قبيلة معينة ، كما يروج لها المليشيا المهزومة واتباعها ، بل انها ضد مليشيا الدعم السريع ، ومرتزقتها العابرة للحدود والقارات .

وأوضحت أن قوات المشتركة ، والقوات المسلحة ، هدفها السامي هو تحرير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابيـة ، لكي ينعم الموطن بالأمن والسلام والإستقرار في كل ربوع البلاد. معلنة إلتزامها ، وتمسكها بقوانين البلاد واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.