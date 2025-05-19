الأمين العام لمجلس السيادة: انتهاء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل القصر الجمهوري

الخرطوم: السوداني

أكد الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق د. محمد الغالي علي يوسف، اكتمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل القصر الجمهوري، وانتهاء عمليات الحصر والتأمين وإنجاز 90‎%‎ من عمليات النظافة والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الحصر أن اللجنة باشرت عملها ووقفت على عمليات إعادة التأهيل بعد توثيق الدمار الذي خلفته المليشيا المتمردة بالقصر وما تعرض له المبنى والمعدات والتدمير الممنهج والمتعمد الذي استهدف البنية التحتية والإرث التاريخي والوطني، لا سيما الدمار الذي طال القصر الجمهوري القديم والمتحف والمكتبة.

وأكد أن عملية إعادة تأهيل الحدائق بدأت بالفعل، إنفاذاً لتوجيهات السيد الأمين العام لمجلس السيادة، وأشار إلى أنّ المرحلة الثانية من عملية التأهيل والصيانة ستُستأتف عقب عطلة عيد الأضحى، مؤكداً عزمهم على إعادة القصر إلى سيرته الأولى بتنفيذ واستكمال مراحل المشروع.