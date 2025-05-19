المؤتمر الوطني يرحب بتعيين د. كامل إدريس رئيساً للوزراء

الخرطوم: السوداني

رحب رئيس المؤتمر الوطني المفوض أحمد هارون بقرار رئيس مجلس السيادة بتعيين د. كامل إدريس رئيساً للوزراء، واعتبره خطوة مهمة في إعادة ترتيب البيت الوطني الداخلي بمايمكن المجلس السيادي وقيادة الجيش من الاضطلاع بمهامها الجسيمة، ويتيح الفرصة لتكوين حكومة تضطلع بمهامها بكفاءة خاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الوطن الآن وفي مقدمتها استكمال نصر الجيش بمعالجة آثار الحرب الشديدة على المواطن.

وقال بيان لأحمد هارون اليوم الاثنين: إن “كل ابناء السودان الذين يقفون في الموقف الوطني الصحيح مؤهلون لأداء الواجب الوطني، فأوقات الأزمات الوطنية الكبيرة تحتاج منا جميعاً للتكاتف والتساند والقبول ببعضنا البعض تحت راية الوطن متحدين”.

وتابع: “كل الدعوات الصالحات والأمنيات الطيبة للدكتور كامل إدريس بالتوفيق في أداء مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة بتكاتف الصف الوطني وتسانده، فالمهمة مهمة الجميع وهو عنوانها ويكفي في هذا العنوان (انه سوداني يقف في الموقف الصحيح من التحدي الوطني، كفاءة وطنية مستقلة)”.