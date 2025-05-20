السودان: هجوم بورتسودان انطلق من قاعدة عسكرية إماراتية وطائرات من سفن بحرية إماراتية في البحر الأحمر

نيويورك: السوداني

قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، إن السودان يملك معلومات دقيقة ومراقبة استخباراتية تؤكد أن الهجوم الذي نُفِّذ في الرابع من مايو واستهدف مدينة بورتسودان، انطلق من قاعدة عسكرية إماراتية، باستخدام طائرات يرجح أنها من طراز MQ-9B أو MQ-9 ومسيرات انتحارية، بدعم لوجستي من سفن بحرية تابعة للإمارات في البحر الأحمر.

وأوضح أن هذا التصعيد قد يكون ردًا انتقاميًا على استهداف طائرة عسكرية إماراتية في مدينة نيالا في الثالث من مايو، في عملية للقوات المسلحة السودانية، والتي أسفرت عن مقتل 13 أجنبيًا من بينهم عناصر إماراتية ومساعد طيار كيني.

واعتبر إدريس أنّ هذه الحادثة قد تكون السبب المباشر للهجوم على بورتسودان، ضمن نهج تصعيدي تقوده الإمارات لتعويض خسائر مليشيا الدعم السريع بعد إخفاقاتها الأخيرة في وسط السودان.