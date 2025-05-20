الناطق الرسمي: قواتنا المسلحة تواصل سحق شراذم المليشيا بجنوب وغرب أم درمان

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله، إن الجيش،

يواصل سحق شراذم المليشيا بجنوب وغرب أم درمان ويستمر في تطهير مناطق الصالحة وما حولها.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء: “مستمرون في عملية واسعة النطاق ونقترب من تطهير كامل ولاية الخرطوم بإذن الله تعالى من دنس الأوباش، تسطر قواتنا بكل مكوناتها منذ الأمس واليوم لحظات مجيدة في كتاب تاريخنا الوطني، وتواصل الليل بالنهار دكاً لأوكار شراذم المليشيا المجرمة في كل مكان يمكن أن يتواجدوا فيه بولاية الخرطوم وغيرها من المناطق.