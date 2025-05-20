الاتحاد الإفريقي يرحب بتعيين رئيس وزراء مدني ويأمل أن يستعيد النظام الدستوري والحكم

أديس أبابا: السوداني

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، انه يأمل أن يسهم تعيين د. كامل الطيب إدريس رئيساً للوزراء؛ بشكل فعّال في الجهود الجارية لاستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان.

وأعلن يوسف، عن ترحيبه بتعيين كامل إدريس، واعتبرها خطوة نحو حوكمة شاملة، ودعا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مضاعفة جهودهم من أجل انتقال سلمي، بقيادة مدنية وشامل، يعكس تطلعات الشعب السوداني.

واكد استعداد المفوضية لدعم السودان في هذا الصدد، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وجدّد رئيس المفوضية، التزام الاتحاد الإفريقي الثابت بوحدة السودان وسيادته واستقراره، وسعيه نحو حل سياسي دائم يضمن السلام والتنمية والحكم الديمقراطي لجميع السودانيين.