رفاعة: الطيب علي

أدى توقف مكافحة الطور اليرقي للبعوض المسبب الملاريا وسرقة 144 ماكينة رش محمولة علي الأيدي بواسطة المليشيا المتمردة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالملاريا بشرق الجزيرة إلى 30% قبل حلول فصل الخريف.

وقالت مدير إدارة الشوؤن الصحية بالمحلية عايدة حمزة فى تصريحات محدودة للصحفيين، إن سرقة المتحركات وسيارات الوحدة أدى الى انعدام المسوحات الحشرية وتعثر إرسال التقارير، فضلاً عن سرقة ماكنيات الرش التي وُجد بعضها معروضة في الأسواق لكنها أيضاً اكدت عدم حدوث وفيات رغماً عن الزيادة الكبيرة في نسبة الملاريا.

وأعلنت عايدة حمزة، عن اتجاه لتوزيع ناموسيات مشبعة جديدة وحصر الأسر على أن تكون عملية التوزيع عقب عيد الأضحى المبارك.

وفي غضون ذلك، كشفت الإدارة عن ظهور الحصبة بإحدى قرى المحلية والتي تمت محاصرتها، لافتة النظر إلى أن 5 أطفال لقوا حتفهم بالحصبة من جملة 20 إصابة، لكن عايدة بثت تطمينات بمحاصرة المرض من خلال رفع وتيرة التقصي المرضي وتعزيز التطعيم الروتيني.

فيما أعلنت السلطات الصحية بشرق الجزيرة، رفع درجة التأهب القصوى لأمراض الحصبة والسحائي والإسهالات المائية مع ارتفاع درجات الحرارة، لكنها أكدت عدم تسجيل حالات إصابة بالسحائي والإسهال المائي.