مجلس السيادة يهنئ رئيس الوزراء د. كامل إدريس

بورتسودان: السوداني

عقد مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس المجلس القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، حيث قدم مجلس السيادة، التهاني للدكتور كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً له التوفيق والسداد وقيادة البلاد لمرحلة جديدة، وتشكيل حكومة قومية تقود السودان إلى الأمام وتحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية، وتلبي تطلعات الشعب السوداني.

ووقف مجلس السيادة على مجمل تطورات الأوضاع في البلاد، حيث أشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرون في مسارح العمليات، والتصدي للمليشيا الإرهابية المتمردة.

كما هنأ مجلس السيادة، الشعب السوداني والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، باكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من مليشيا آل دقلو الإرهابية وخلوِّها من دنس المتمردين وأعوانهم،

كما اطمأن المجلس على الجهود المبذولة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.