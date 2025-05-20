الفريق الصادق إسماعيل يؤكد حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية لكافة النازحين والمحتاجين

بورتسودان: السوداني

عقدت مستشارية مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني، لقاءً اليوم مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني بالبلاد بحضور الفريق ركن الصادق إسماعيل، مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ، وذلك بحضور عدد من الجهات ذات الصلة.

واستعرض اللقاء الموجهات العامة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد الفريق الصادق، حرص الحكومة على إيصال المساعدات الإنسانية لكافة النازحين والمحتاجين، منوهاً إلى الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية في هذا الصدد والمتمثلة في فتح المعابر والمسارات المختلفة.

ورحبت سلوى آدم بنية، المفوضة العامة لمفوضية العون الإنساني بالخطوات التي أعلنها الصليب الأحمر بزيادة المساعدات الانسانية المخصصة للسودان، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز ودعم جهود الأوضاع الإنسانية في البلاد.

كما أمن اللقاء على ضرورة التنسيق بين كافة الشركاء الدوليين والمنظمات العاملة في المجال وتوصيل الإغاثة للنازحين في مناطقهم.