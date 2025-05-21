مركز عمليات الطوارئ: تسجيل 2323 إصابة بالكوليرا خلال 3 أسابيع منها 51 حالة وفاة

الخرطوم: السوداني

أعلن مركز عمليات الطوارئ، تسجيل 2323 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 51 حالة وفاة،خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وكشف ان 90% من الإصابات وحالات الوفاة من ولاية الخرطوم خاصة محليتي كرري وجبل أولياء.

ولفت تقرير إدارة الترصد والمعلومات في الاجتماع اليوم الثلاثاء بقاعة الطوارئ بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، إلى أن الأخطار الصحية الحالية تشمل كذلك حمى الضنك، الملاريا، التهاب الكبد الوبائي، الحصبة والدفتريا مع التفاوت في معدل الإصابة والوفاة في الأمراض وبين الولايات المسجلة لها.

وكشف تقرير الإمداد، عن توفر الأدوية والمستهلكات الخاصة بالوبائيات بمخازن الصندوق القومي للإمدادات بنسبة تفوق الـ50% مع التفاوت بينها، بالإضافة إلى وجود إمداد من عدد من المنظمات لبعض الولايات.

ونوه تقرير الحجر الصحي، إلى وصول 12،590 شخصاً للبلاد عبر نقاط الدخول المختلفة خلال الأسبوع الماضي، فيما غادرها 10،409 أشخاص، في حين تردّد على عيادات الطوارئ 901 شخص، مشيراً إلى تفويج 2743 حاجاً من ميناء عثمان دقنة على دفعتين.