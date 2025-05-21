السودان يخطر وزارة الدفاع الوطني الكولومبية وجود أحد عناصرها بمناطق الحرب في الخرطوم

بورتسودان: السوداني

قالت منصة القدرات العسكرية السودانية، إنّ السلطات المختصة، أخطرت وزارة الدفاع الوطني الكولومبية (Ministerio de Defensa Nacional) بشأن تواجد ضابط كولومبي يُدعى “Patiño” في السودان، حيث يرتدي الزي العسكري الرسمي الخاص بـالقوات البرية الكولومبية والمعروف بنقشة التمويه الرقمي Jungle Camouflage التي تجمع بين تدرجات اللون الأخضر والبني والأسود.

وكانت المنصة العسكرية، اعلنت عن رصد أحد عناصر الجيش الكولومبي في منطقة الصالحة جنوب العاصمة الخرطوم أمس الثلاثاء، ــ واعتبرته واقعة غريبة تستوجب التحقق العاجل من الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الدفاع السودانية.

وتمكن الجيش السوداني والمقاتلون معه أمس من تحرير الصالحة وجبل أولياء ـ آخر مناطق تمركز مليشيا الدعم السريع في الخرطوم.

وسبق أن قامت القوات المشتركة في دارفور ــ وضمن أسرى، بينهم مرتزقة من كولومبيا ـ لاحقاً تبيّن أنهم ضباط متقاعدون تستجلبهم الإمارات عبر شركة أمنية وترسلهم في الدول التي تشارك في الحروب عليها.

وذكرت التقارير أن الضابط الذي ظهر في المنطقة يحمل رتبة ملازم أول Teniente، ويضع على زيه العسكري شارة “EJÉRCITO”، وهي الكلمة الإسبانية التي تعني “الجيش”، في إشارة واضحة إلى الجيش الوطني الكولومبي Ejército Nacional de Colombia.

ووفق المعلومات التي قدمتها المنصة، فقد تمّ توجيه طلب رسمي إلى السلطات الكولومبية للتحقق من سجل الضابط Patiño، ومعرفة طبيعة مهمته في السودان، وسط تساؤلات متعددة عن خلفية تواجده في منطقة عسكرية ذات حساسية عالية.