اختيار السودانية نعمات أبوبكر عبّاس ضمن قائمة النساء الإفريقيات الأكثر تأثيرًا في مجال التنمية الدولية لعام ٢٠٢٥

متابعات: السوداني

اختارت شبكة Leading Ladies Africa، الأستاذة نعمات أبوبكر عبّاس، ضمن قائمة النساء الإفريقيات الأكثر تأثيرًا في مجال التنمية الدولية للعام ٢٠٢٥.

وتقود نعمات جهود الاستجابة النسوية والعمل الإنسانيّ والنسوي، بخلفية قانونية وخبرة ومعرفة بقضايا النساء والفتيات في السودان. في سياق شديد التعقيد كالذي يمر به السودان.

واختيارها في هذه القائمة هو تقدير مستحق لعملها الطويل، ولإسهامها في تعزيز العدالة الجندرية، وتمكين النساء في شتّى المجالات في واحد من أكثر السياقات صعوبة في العالم على النساء والفتيات.

أسرة (السوداني) تتمنى لها التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.