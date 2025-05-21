أكرب الحزام يا جمام وهذا وسام

أصدر الأستاذ إبراهيم البزعي المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون أمس الثلاثاء ٢٠ مايو، القرار المرفق بعاليه والذي جاء حاملاً لتوقيعه.

هذا القرار هو وسام يُعلقه السيد أحمد عبد الله إبراهيم جمام على صدره وهو يباهي به لأنه حق مستحق، انتزعه جمام بمثابرته وكده وعرقه، وجلده وعزيمته التي لم تنهار.

وقبل قليل وفي اتصال هاتفي للتفقد والتهنئة قال جمام (سأظل هنا مرابضاً في الفاشر ولن أغادرها إلا بعد أن أرفع التمام إلى السيد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور والذي سيصل الفاشر قريباً ظافراً منتصراً).

جمام ظل يعمل منذ ما قبل اندلاع الحرب وهو يحمل هاتفه الموبايل القديم المتواضع القدرات، لكن ذهنية جمام الاحترافية العالية وإيمانه بعمله جعلته ينقل كلما يدور في فاشر الصمود لحظة بلحظة وأوصل صوت وصور المقاتلين للعالم كله دخل المستشفيات المظلمة وذهب إلى كل المعسكرات ما بين التواصل سيراً على الأقدام أو على ظهور الحمير وغيرها، وغطى كل الفعاليات بقدرما استطاع.

رسالتي للسيد مدير التلفزيون الأستاذ البزعي، جمام يستحق الترقيات الاستثنائية التي يجب أن تذهب إليه طائعةً وعلى جناح السرعة، بل ويستحق أن يكون على رأس مكتب إعلام مكتمل الأركان وبوسائل متقدمة.

ورسالتي لحاكم الإقليم السيد مني أركو مناوي وليكن جمام على رأس من يستحقون التكريم اللائق.

وللسيد رئيس الفرقة السادسة ومدير جهاز استخباراتها فلتوفر لجمام الحماية ووسيلة للتنقل مؤقتاً ما أمكن، ورسالتي كذلك لمدير الشرطة والأجهزة الأمنية. ولجميع المسؤولين، لقد أبلى أحمد جمال بلاءً حسناً يستحق السند والعضد ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال.

إلى الأمام يا جمام

د. ع. ه