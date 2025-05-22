حركة مناوي: أعيننا الآن متجهة نحو دارفور وسنسهم مع قواتنا المسلحة في تحريرها شبراً شبراً

بورتسودان: السوداني

نفت حركة جيش تحرير السودان، التصريح الذي تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، منسوباً لرئيس حركة جيش تحرير السودان – حاكم إقليم دارفور القائد، مني أركو مناوي، حول أن فلول النظام البائد زجت بهم في حرب خاسرة ويسعون إلى معالجة موقفهم الحالي والعودة إلى الحياد.

وقال الناطق الرسمي باسم جيش تحرير السودان، الصادق علي النور: “نوضح للرأي العام أن هذا التصريح الكذوب المفبرك لم يصدر من رئيس حركة جيش تحرير السودان، حاكم إقليم دارفور. نحن الآن في قلب معركة الدفاع عن الشعب السوداني ووجوده وبقاء السودان وطناً للجميع، وأن كل الخطوات التي نُقدم عليها تخضع للمشورة والرأي الجماعي”.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات تقف وراءها جهات معادية للشعب السوداني وتريد أن تجعله لقمة سائغة كي يفترسه الأعداء والعملاء، وهؤلاء قطعاً ليسوا منا ولسنا منهم. معارك الكرامة والشرف شارفت على نهاياتها، وأعيننا الآن متجهة نحو دارفور والتي سنسهم مع قواتنا المسلحة في تحريرها شبراً شبراً، أما من يطلقون مثل هذه الشائعات الملفقة فلا وقت لنا ليصرفونا عن إنجاز مهامنا، ونقول لهم موتوا بغيظكم.. القائد مني أركو مناوي يتفقد خلال جولاته المختلفة، الجنود حيثما كانوا ويسهم بآرائه وموقفه، وهذا من صميم رسالته التي آمن بها وبذل نفسه في سبيلها”.