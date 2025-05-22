وزير التربية والتعليم: قيام امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2024 في موعدها

الخرطوم: السوداني

أكدت وزارة التربية والتعليم قيام امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2024 في موعدها المحدد في 29 يونيو 2025م،

ونفى وزير التربية والتعليم دكتور التهامي حجر، عدم صحة ما تم تداوله في الوسائط الإعلامية المختلفة بشأن تأجيل الامتحانات، مؤكداً أنه لم يصرح لأي جهة إعلامية بشأن الامتحانات.

وطمأن الوزير في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الأسر والطلاب والطالبات باكتمال الترتيبات لبدء الامتحانات في موعدها المحدد في 29 /6 /2025م.

وأكد الوزير أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في أعمال الامتحانات، مناشداً الطلاب بإكمال إجراءات تسجيلهم وعدم الالتفات للشائعات، متمنياً لهم التوفيق والسداد.