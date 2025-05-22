السودان: الإمارات غير مؤهلة أخلاقياً لاستضافة مؤتمر الامم المتحدة حول الجريمة والعدالة الجنائية

متابعات: السوداني

قال السودان، إن دولة الإمارات لم تعد مؤهلة “أخلاقياً” لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في أبريل 2026 بسبب دعمها المستمر عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً ومالياً وسياسياً لما أسماها مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت إبادة جماعية ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور في يونيو 2023، وما تزال ترتكب بصورة يومية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع كبيرة وغير مسبوقة وثق لها بنفسه.

وقدم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا السفير مجدي أحمد مفضل، بياناً أمام اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تجري أعمالها بفيينا وتختتم أعمالها غداً الجمعة.

ودعا السفير في بيانه لتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة تحدي الجريمة المنظمة ومعالجة أسبابها الجذرية وتنفيذ كافة الصكوك الدولية ذات الصلة نصاً وروحاً وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

ودعا مفضل أيضاً لدعم جهود حكومة السودان لإعادة إعمار المؤسسات ذات الصلة بمحاربة الجريمة المنظمة وبناء قدراتها وضبط الحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة عابرة الحدود.