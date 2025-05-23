بدء استخراج الشهادة الثانوية لدفعة 2023 المؤجلة الأحد القادم

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن البدء في استخراج الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2023 يوم الاحد المقبل.

وأعلن مدير إدارة الامتحانات خالد علي أن نافذة الاستخراج بمدرسة الرائد الابتدائية بنات بمدينة عطبرة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون بمناطق تواجد الطالب الحالي عبر مكاتب التعليم بالولايات وعبر سفارات السودان بالخارج وعلى الطلاب تقديم صورة من الرقم الوطني مكتوب عليها رقم الجلوس ومركز الامتحان، بجانب معلومات المؤهل السابق (معلومات شهادة الأساس وهي سنة الامتحان ورقم الجلوس).

وكشف خالد عن توجيههم لمكاتب التعليم بالولايات والمراكز الخارجية باستلام طلبات التقديم بعد دفع الرسوم وإرسالها إلى ادارة الامتحانات بعطبرة وستقوم الإدارة باستخراج الشهادات وإرسالها لهم لتسليمها للطلاب.