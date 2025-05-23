واشنطن تفرض تدابير على السودان بسبب الأسلحة الكيميائية

متابعات: السوداني

قررت واشنطن بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 “قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية”، فرض عقوبات على الحكومة السودانية لاستخدامها أسلحة كيميائية في عام 2024.

سُلِّمَ هذا القرار إلى الكونغرس اليوم، إلى جانب ملحق لتقرير الشرط 10(ج) الصادر في 15 أبريل 2025 بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي يُفيد بأن حكومة السودان غير ممتثلة للاتفاقية، التي هي طرف فيها.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، فى بيان صحفي، انه وبعد مهلة إخطار مدتها 15 يومًا من الكونغرس، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان، تشمل قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان، وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ عند نشر إشعار في السجل الفيدرالي، ومن المتوقع أن يتم ذلك في أو حوالي 6 يونيو 2025.

ودعت الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف جميع استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت واشنطن انها ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية.