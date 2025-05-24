شبكة أطباء السودان تطلق نداءً لتدارك الوضع الصحي بعد انتشار الكوليرا بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أطلقت شبكة أطباء السودان، نداءً عاجلاً للسلطات الصحية ممثلة في وزارة الصحة لتدارك الموقف عقب انتشار وباء الكوليرا وارتفاع حالات الإصابة بمستشفى النو فقط لأكثر من 521 حالة، توفيت 9 حالات يوم أمس الخميس 22 مايو، مما يؤكد بأن زيادة الحالات بصورة كبيرة خلال يومين ينذر بكارثة صحية.

ودعت الشبكة، السلطات الصحية الاتحادية ووزارة الصحة بالخرطوم لتطهير المناطق العامة وإغلاق الأسواق ومنع بيع الطعام في الطرقات العامة ومنع نقل المياه عبر الطرق البدائية دون مراعاة لأدنى الاشتراطات الصحية مما يضاعف من خطر انتشار الوباء.

وطالبت الشبكة، المنظمات الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة وتوفير كافة المعينات الطبية لتقليل خطر انتشار وباء الكوليرا بالخرطوم والذي أدى لزيادة كبيرة في نسبة معدل الإصابة والوفيات خلال الأسبوع الماضي.