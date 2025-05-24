مباحث شرطة الخرطوم تنجح في إعادة مولود عمره (45) يوماً عقب اختطافه من منزل أسرته

الخرطوم: السوداني

نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من إرجاع طفل لأحضان أسرته، عقب اختطافه منها من منزله بالإسكان الحارة (75). ويبلغ المولود حديث الولادة (45) يوماً.

وقالت الشرطة، إنه تم تسديد البلاغ بالرقم《115》تحت المادة (45 أ) من قانون الأسرة والطفل المدون بقسم شرطة الإسكان بتاريخ (14 / 5)، وتم ضبط الجناة واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم، وتم إسناد البلاغ لمباحث شرطة ولاية الخرطوم (فرعية كرري) بواسطة النيابة المختصة، على ضوء ذلك، تم تكوين فريق ميداني مختص من فرعية كرري بقيادة ضابط لكشف غموض البلاغ والإيقاع بالجناة وإرجاع الطفل لأسرته.

وأوضحت الشرطة أنّه من خلال الجهود البحثية الميدانية المعلوماتية والتي قادت لضبط المتهمة (ج. ا. ح) والمتهمة (م. ع. ع) والمتهم (ف. ع. ي) والمتهمة (ب. ا. ح) وعند إخضاع المتهمين للتحقيق بواسطة التحري، أفادوا بأن المتهمة (ا) هي من قامت باختطاف الطفل من منزل الجيران عند الساعة الـ3 صباحاً.

وأضافت الشرطة في بيان لها: “من خلال تكثيف الجهود الأمنية، المعلوماتية والبحثية تم ضبط المتهمة (ا. ا. ع) بمنطقة بئر حماد وبحوزتها الطفل المختطف وتمت إضافتها في البلاغ برقم القبض (2848) وتسليم الطفل لذويه بالتعهد الشخصي بموجب توجيه النيابة وتسجيل اعتراف قضائي للمتهمة”.