الصحة تطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، السبت، عن عزمهم إطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في بعض محليات ولاية الخرطوم في ظل تزايد الحالات.

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي، إن “التوقعات تشير إلى انخفاض معدل الإصابات بالكوليرا في ولاية الخرطوم خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرا في عدد من المحليات خلال الأيام المقبلة”.

وأفاد بأن متوسط الزيادة الأخيرة في حالات الكوليرا يبلغ 600 إلى 700 إصابة أسبوعيًا خلال الأربعة أيام الماضية.

وذكر وزير الصحة أن انتشار الكوليرا متوقع بعد استعادة الجيش ولاية الخرطوم، في ظل عودة كثير من المواطنين من جبل أولياء جنوبي الخرطوم والصالحة جنوبي أم درمان، الأمر الذي أدى إلى تدهور الظروف البيئية مع إشكاليات المياه الصالحة للشرب.

وأوضح أنه جرى افتتاح 8 مراكز لعلاج الكوليرا في الخرطوم، بدعم من حكومة ولاية الخرطوم ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما وفّـروا إمدادات المكافحة التي تتمثل في كلورة المياه والإصحاح البيئي.

وقال الوزير إنّ غرفة طوارئ وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الصحي واتخاذ التدابير لمواجهة انتشار الكوليرا.

ودعا هيثم محمد إبراهيم، خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، لتقديم مزيدٍ من الدعم والإمداد إلى السودان لمجابهة الأوبئة خاصة الكوليرا وإيصال الخدمات الصحية إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

والتقى هيثم، بـ تيدروس خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية.

وطالب الوزير، منظمة الصحة العالمية التي تبني مشاريع إعداد استراتيجية إعادة بناء نظام الصحة بعد الحرب وإعادة تأهيل بعض المؤسسات مثل معمل الصحة العامة “استاك” ومركز المايستوما.