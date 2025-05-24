اللجنة الوطنية للتحقيق: رصد 1392 حالة عنف جنسي للمليشيا المتمردة بالبلاد

الخرطوم: السوداني

كشفت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني مولانا روضة إدريس، عن رصد 1392 حالة عنف جنسي، بحسب تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل على أيدي عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بالمناطق المختلفة.

وقالت في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، إن كل هذه الانتهاكات والاعتداءات وثقتها عناصر المليشيا المتمردة بنفسها، عبر تسجيلات مصورة تظهر حالات اغتصاب وحمل قسري واختطاف.

وأشارت إلى أن الاعتداء والعنف الذي تم سواء كان فرديا أو جماعيا كان بغرض الإهانة والإذلال، مؤكدة أن ما تم توثيقه أقل من 2% من حجم الحالات على أرض الواقع. وقالت إن هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي الإنساني تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى دور النيابة في حماية حقوق المرأة وتوفير العدالة للناجيات.

وقالت “نعول على منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً في توعية الضحايا بحقوقهن والتبليغ في حالة العنف الجنسي”.

وأشارت روضة إلى أن الدعاوى الجنائية المقيدة أمام اللجنة في كل الولايات بلغ 120376 دعوى، تم الفصل في 3787 منها.

وكشفت عن تكوين فريق عمل يضم عنصراً نسائياً من القطاع القانوني والعدلي بهدف الوصول للضحايا في أماكنهن وإنصافهن، داعية إلى تكثيف التوعية والاهتمام بالناجيات.