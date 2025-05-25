السودان: ارتفاع عدد الإصابة بالكوليرا وانخفاض الوفيات ودعم عاجل من الصحة العالمية

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن تنفيذ تدخلات واسعة للحد من انتشار وباء الكوليرا، خاصة في محلية أم درمان الكبرى.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية اليوم إلى مدينة بورتسودان 15 طنًا من إمداد متكامل من أدوية وعلاجات ومستهلكات لمواجهة وباء الكوليرا في ولاية الخرطوم.

وأشارت غرف العزل بالمستشفيات إلى وجود نحو 800 حالة إصابة تتلقى العلاج، تعافى منها 218 شخصاً غادروا إلى منازلهم بعد استكمال الرعاية الصحية، في حين تم تنويم 206 حالات في 13 مستشفىً بالولاية.

وقالت لجنة الطوارئ في تقريرلها اطلعت عليه (السوداني)، إنّ التدخلات شملت تطهير 434 منزلاً، وتوزيع 1089 ملجم من مادة الكلور لتعقيم مياه الشرب، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية استفاد منها 1736 شخصاً لتعزيز مفاهيم الصحة الوقائية.

وأكد التقرير خلو مراكز العزل في مستشفيات البلك وأم درمان وابصالحة القيعة وهجيلجية فى ام درمان من حالات الوفاة، بينما استقبلت العيادات الميدانية 13 حالة جديدة.

كما سجلت فرق الاستجابة السريعة 45 حالة إصابة جديدة يوم أمس.

وجدّدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مناشدتها للمواطنين بضرورة شرب المياه المعالجة بالكلور، والالتزام بغسل الأيدي وسلامة الأغذية، باعتبارها إجراءات وقائية أساسية للحد من انتشار الوباء.

وأمس، دشّن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، مشروع الاستجابة للطوارئ الصحية ويستهدف مناطق انتشار الإسهالات المائية جنوب أم درمان وتقديم المعينات الطبية لمراكز العزل ومدها بالكوادر، إضافةً لفرق التوعية الإرشادية للمجتمع، وذلك بمشاركة كوادر وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السوداني وعدد من المنظمات.