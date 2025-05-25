الإعدام شنقاً على جاسوس مع القوات المتمردة في شندي

شندي: السوداني

أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (ح ا ع) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ ٧٥٧/ ٢٠٢٥) لمخالفته نص المواد (٥٣/ ١٨١/) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م التجسس على البلاد واستلام المال المسروق.

وأوقعت المحكمة عليه العقوبات التالية “الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، لمخالفة المادة ٥٣ ق ج، والسجن ٥ سنوات لمخالفة المادة ١٨١ ق ج” لتعاونه مع قوات الدعم السريع في منطقة السامراب، حيث كان يقوم ببيع وشراء الأجهزة الكهربائية المسروقة، وتم تعيينه فرد استخبارات في المنطقة لمتابعة تحركات الجيش، وقام بالإرشاد على بيوت النظاميين وتم تكليفه بمهمة استخباراتية في شندي.

وتولى الدفاع عن المتهم، ممثل العون القانوني بوزارة العدل ومثل الادعاء أمام المحكمة وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير.