الحركة الوطنية للبناء والتنمية تعلن دعمها ومُساندتها لرئيس الوزراء كامل إدريس

الخرطوم: السوداني

أعلنت الحركة الوطنية للبناء والتنمية، أن غايتها الآن دعمها لحكومة رئيس الوزراء د. كامل إدريس للقيام بمهامها على الوجه المأمول ومُساندتها بالدعم الفني والسياسي المطلوب واللازم.

وقال الأمين العام للحركة قاسم الظافر في تعميم صحفي” إن “الحكومة الآن ليست مغنماً وليست فرصة لكسب سياسي.. وإنما لغاية غرضها استكمال نصر معركة الكرامة في مستويات خارج الإطار العسكري، تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين وتخفيف المعاناة، مخاطبة الأزمة الإنسانية في كلياتها، وخط رؤية لإعادة الإعمار تستشرف بها مستقبل واعد”، مشيراً إلى أن الأهم من ذلك تقديم خطاب سياسي عام مسؤول يخاطب شرائح الشباب والفئات الفاعلة، يبث فيهم الأمل والثقة، ويعزز من قيمة العمل الوطني المشترك نحو مشاركة الجميع في عملية بناء الدولة والمجتمع، وتأسيس سودان عزيز موحد مستقر وآمن.